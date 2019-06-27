14 yaşında drift yapan sürücü ölümden döndü

48 BN 834 plakalı otomobili evin önünde park eden baba, 14 yaşındaki oğlu A.C.'ye anahtarı eve bırakmasını istedi. A.C. arkadaşlarıyla birlikte arabanın anahtarını eve bırakmak yerine otomobille tur atmaya başladı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

14 yaşında ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen A.C. 3 arkadaşıyla birlikte hız limitini aşarak drift atmak istedi. El freni çekerek yan yola girmek isteyen A.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.





ARKADAŞLARI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay esnasında otomobilde bulunan 3 kişi kaçarken sürücü A.C. otomobilin başında bekledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinde çekici yardımıyla kaldırıldı.



