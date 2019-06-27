taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7813
Euro
6.578
Altın
1405.12
Borsa
94831.19
Gram Altın
261.333

14 yaşında drift yapan sürücü ölümden döndü

Diyarbakır’da babasının arabasını alarak aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, drift atmak isterken kaldırıma çarptı.

İHA | 27.06.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

48 BN 834 plakalı otomobili evin önünde park eden baba, 14 yaşındaki oğlu A.C.'ye anahtarı eve bırakmasını istedi. A.C. arkadaşlarıyla birlikte arabanın anahtarını eve bırakmak yerine otomobille tur atmaya başladı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

14 yaşında ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen A.C. 3 arkadaşıyla birlikte hız limitini aşarak drift atmak istedi. El freni çekerek yan yola girmek isteyen A.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

14 yaşında drift yapan sürücü ölümden döndü

ARKADAŞLARI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay esnasında otomobilde bulunan 3 kişi kaçarken sürücü A.C. otomobilin başında bekledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinde çekici yardımıyla kaldırıldı.

14 yaşında drift yapan sürücü ölümden döndü

14 yaşında drift yapan sürücü ölümden döndü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

53
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

74
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

153
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

17
Eyfel’in çevresi plaja döndü

Eyfel’in çevresi plaja döndü

30
Ayça Tekindor: Emekli oldum

Ayça Tekindor: Emekli oldum

15
Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı

Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir