14 yaşında ve 14 kilo

Bursa İnegöl'de yaşayan ve 2005 yılında dünyaya gelen İlker Bayrak, doğduktan sonra gelişme şikayetleriyle şehirdeki hastanelere götürüldü.

Burada teşhis konulamayan İlker, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti.

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HASTALIK

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tetkikler sonucunda İlker'in, milyonda bir görülen 'Silver-Russell' hastası olduğu tespit edildi. Hastalık sebebiyle 14 yaşında olmasına rağmen 4 kilogram ağırlığında ve 65 santimetre boyunda olan İlker'in, en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile tanışmak.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Görenlerin kendisine ilgi gösterdiğini belirten İlker Bayrak, "Görünümümle insanların dikkatini çekiyorum. Evimde eğitim görüyorum, öğretmenlerim evime gelerek bana eğitim veriyor. Ailemi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum." dedi.

''GİTTİĞİ HER YERDE NEŞE KAYNAĞI''

Çocuğunun 850 gram ağırlığında dünyaya geldiğini belirten baba Adnan Bayrak da "Çocuğumuz, doğduğunda 100 gün küvezde kaldı. Milyonda bir görülen bir hastalık. Allah, bize nasip etmiş. Türkiye'de bu hastalığı bulunan 3 kişi vardı. Birisi hayatını kaybetti. Onlar, çok özel ve farklı çocuklar. Biz bu konuda çok şanslıyız. Evimizin ve Bursa'nın neşesi oldu. Gittiği her yerde neşe kaynağı haline geldi. Şu anda 8'inci sınıf öğrencisi ve evde eğitim alıyor. İkinci çocuğumuz çok sağlıklı ve normal." diye konuştu.

SİLVER-RUSSELL SENDROMU NEDİR?

Silver-Russel sendromu, düşük doğum ağırlığı, kısa boy, baş, gövde ve ekstremitelerde asimetri, geniş alın, küçük alt çene, üçgenimsi yüz görünümü, kemerli burun, kurvatürü aşağı bakan ağız görünümü ve el-bilek radyografilerinde serçe parmağının içe doğru kıvrık oluşu ile karakterize bir sendromdur. Silver-Russel sendromlu bireylerin çoğu normal zekaya sahip olurken, olgumuz zeka geriliği gösteren nadir olgulardan biridir.