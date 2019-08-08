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14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Manisan'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 08.08.2019 - 18:41..
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Manisa’nın Kula ilçesinde gelen bir ihbar üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki Y.E. isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Y.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İlçe dışında olduğu tespit edilen 28 yaşındaki Y.T.’nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.T. sorgusu yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Burada sorgusu tamamlanan Y.T. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

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