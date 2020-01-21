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14 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Afgan öldürüldü

Kocaeli’de 2 ayrı çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganlar arasında, kendi vatandaşları 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

DHA | 21.01.2020 - 16:51..
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Kocaeli'nin Kartepe Akmeşe Mahallesi’ndeki bir çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganistan uyruklu K.E. ve Murat D., yine Afganistan uyruklu 14 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Çocuk durumu Afganistan'dan birlikte geldiği E.A. ve H.N.’ye anlattı.

TECAVÜZ EDEN AFGAN ÖLDÜ

Başka bir çiftlikte yine kaçak olarak çalışan E.A. ve H.N. de K.E. ve 21 yaşındaki Murat D.’nin yanına geldi. İkili, çocuğa cinsel istismarda bulunduklarını kabul etti. Bu sırada Murat D. üzerindeki bıçağı çıkarıp, E.A. ve H.N.’yi kendilerine de cinsel istismarda bulunacaklarını söyleyerek, tehdit etti. Çıkan arbedede Murat D., E.A. ve H.N.’yi bıçakla yaraladı. E.A. ve H.N. de Murat D.’yi bıçakladı. Murat D., olay yerinde hayatını kaybetti.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Jandarma olayla ilgili olarak E.A., H.N. ve K.E.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Afganistan uyruklu 3 kişi, adliyeye sevk edildi. K.E., ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’, E.A. ve H.N. ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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