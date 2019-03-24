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14 yaşındaki çocuk sürdüğü araçla kaza yaptı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı, henüz bilinmeyen bir şekilde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe vurdu.

İHA | 24.03.2019 - 07:16..
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Acıbadem Mahallesi, Sarayardı Caddesi’nde Erol B. (14) yönetimindeki 41 DT 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkarak direğe yan bir şekilde vurdu.

14 yaşındaki çocuk sürdüğü araçla kaza yaptı: 2 yaralı

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazada sürücü Erol B. İle beraberindeki Enes D. (14) otomobil içerisinde sıkıştı. Durumu gören bazı vatandaşlar hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcu koltuğunda oturan Enes D.’yi çıkartarak ambulansa bindirdi. Sürücü koltuğunda oturan Erol B.’yi de itfaiye ekipleri otomobili keserek çıkartabildi.

14 yaşındaki çocuk sürdüğü araçla kaza yaptı: 2 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralanan şahıslar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Enes D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Erol B. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

14 yaşındaki çocuk sürdüğü araçla kaza yaptı: 2 yaralı

14 yaşındaki çocuk sürdüğü araçla kaza yaptı: 2 yaralı

14 yaşındaki çocuk sürdüğü araçla kaza yaptı: 2 yaralı

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