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14 yaşındaki Eylül okula giderken kazada öldü

Muğla'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Eylül Tansu Suda hayatını kaybetti.

DHA | 03.01.2019 - 12:33..
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Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Muğla- Denizli kara yolu Soda mevkiinde meydana geldi.

Yaraş Mahallesi'nde oturan Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Eylül Tansu Suda, kendisini 15 kilometre mesafedeki okuluna götürecek bir yakınının otomobiline binmek amacıyla, yolun karşısına geçti.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada Denizli yönünden gelen M.Ö. yönetimindeki 48 RZ 9124 plakalı otomobil, araca binmek üzere olan Eylül Tansu Suda'ya çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

14 yaşındaki Eylül okula giderken kazada öldü

Eylül Tansu Suda'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü M.Ö. ise  polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

14 yaşındaki Eylül okula giderken kazada öldü

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