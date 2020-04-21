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14 yaşındaki Ferhat, kalp krizi nedeniyle öldü

Muğla'da ailesiyle yemek yediği sırada fenalaşan ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA |
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14 yaşındaki Ferhat, kalp krizi nedeniyle öldü

 

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Esençay Mahallesi'nde oturan Ferhat Aksu, akşam saatlerinde ailesiyle yemek yerken fenalaştı. Baba Selahattin Aksu, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

KALBİ 2 KEZ DURDU

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbi tekrar duran Ferhat Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Selahattin Aksu, anne Hatice aksu ve yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı -1

Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu son sınıf öğrencisi Aksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aksu'nun cenazesi Esençay Mahallesi'nde toprağa verilecek.



Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı -2

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