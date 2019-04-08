14 yaşındaki kız 80 metrelik uçurumdan düştü

Bir ortaokulda öğrenim gören 14 yaşı yaşındaki Ece T, Çamlık Seyir Tepesine arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Ece T. bu sırada erkek arkadaşıyla telefonla görüntülü görüşme yapmaya başladı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayalıkların bulunduğu alanda görüşme yapan Ece T., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 80 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Ece T.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZA ULAŞMA ÇABALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Genç kızın sarp kayalıklarda kalan cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışma sonrası aşağıya indirildi.

Ece T.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.