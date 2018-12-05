14 yaşındaki kız, evinin çatısında asılı bulundu

Sokakta sağ ön bacağı kesilmiş halde bulduğu bir aylık kediyi tedavi ettiren ahşap ustası Osman Kaplan, sakat kedinin hayatını kolaylaştırmak için pek çok araç gereç yaptı.

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Dünya'yı en çok tehdit eden asteroit görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, dünya için potansiyel olarak tehlike arz ettiği tahmin edilen Bennu adlı asteroidin videosunu yayınladı.