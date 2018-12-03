14 yaşındaki kızı taciz ederken yakalandı

Yıldırım ilçesinde S.Ç., R.T.N. isimli kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu sırada çocuğun ağabeyleri tarafından yakalandı. İncirli Caddesi üzerinde çocuğun ağabeyleri ve yakınları, şüpheliyi saçlarından tutarak yere yatırdıktan sonra dövüp, kolunu kırdı.

"HEPİNİZ HAKLISINIZ"

Bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, kızın ağabeylerine ve onun arkadaşlarına önce "Kaç senedir ben buradayım, böyle bir şey yapmadım", sonrasında ise "Hepiniz haklısınız" dediği belirlendi.

SERBEST KALDI

Şüpheli, daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.