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14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneye para cezası

Kahramanmaraş'ta, yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadın, polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz" dedi.

DHA |
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14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneye para cezası

Kahramanmaraş'ta, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.

Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi.

"PARA SOYMAK İÇİN YAPILAN BİR UYGULAMA BU"

Ceza yazılacağını anlayınca da "Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek." dedi.

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneye para cezası

392 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polislerin, "Evinizin yakınında kitapçı yok muydu?" sorusu üzerine de olmadığını söyledi. N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi.

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneye para cezası

"GEZECEĞİM, GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE CEZA DA YAZABİLİRSİNİZ"

Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın." dedi.

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneye para cezası

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