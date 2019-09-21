14 yaşındaki öğrenciye çarptı, ortadan kayboldu

3 aylık hamile Korel’e doktoru “risk var” diyerek, bu süreçte sahneye çıkmasını yasakladı. Korel, yaptığı açıklamayla “Kızlar ve Oğlanlar” isimli tek kişilik tiyatro oyununun iptal olduğunu duyurdu.

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Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

Muğla Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlayan yıkımlar devam ediyor. En çok tepki çeken The Bo Viera projesinde kepçeler, şimdi rezidansların olduğu kısımda.