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14 yaşındaki öğrenciye çarptı, ortadan kayboldu

Mardin'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi, yaşamını yitirdi.

DHA | 21.09.2019 - 16:20..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şeyhmuz Demir İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tesnim Şavur'a çarptı.

Kazada Şavur, ağır yaralandı.

KAZANIN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLDU

Şavur, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şavur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şavur'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken; polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

14 yaşındaki öğrenciye çarptı, ortadan kayboldu

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