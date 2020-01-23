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14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Kazada sağ bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı.

DHA | 23.01.2020 - 10:35..
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14 yaşındaki E.Ü., 34 DG 6309 plakalı otomobil ile Kadıköy istikametine ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, önce bariyere daha sonra da köprünün ayaklarına çarparak durabildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin içerisine sıkışan E.Ü.'ye müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı bacağı koptu ViDEO

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan E.Ü., ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağının koptuğu öğrenilen E.Ü.'nün anne ve babası, kaza yerinde sinir krizi geçirirken çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.

14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaza nedeniyle trafik oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

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