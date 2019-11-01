taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7246
Euro
6.391
Altın
1510.71
Borsa
97920.81
Gram Altın
278.248
Bitcoin
53089.17

14 yaşındaki tecavüz eden 5 kişiye ceza indirimi

İspanya’da bir mahkeme, 14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan 5 kişiye “kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı” gerekçesiyle ceza indirimi uyguladı.

İHA | 01.11.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İspanya'nın Barcelona kentinde mahkeme, 2016 yılında yaşanan bir tecavüz olayına ilişkin skandal bir karara imza attı. Mahkeme, 14 yaşında bir kıza toplu tecavüzle suçlanan 5 kişiyi sadece 'cinsel istismar'dan suçlu buldu.

Tecavüzden daha düşük bir cezayı öngören cinsel istismar suçundan hüküm giyen sanıklara, 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

SALDIRI SIRASINDA 'ALKOLLÜYDÜ' GEREKÇESİ

Mahkeme heyeti tarafından açıklanan karar ise şaşkınlığa neden oldu. 5 kişinin tecavüzüne uğrayan kızın saldırı sırasında alkollü olduğu ifade edilerek; sanıkların şiddet kullanmadığı, bu nedenle de ceza indirimi uygulandığı kaydedildi.

12 BİN EURO TAZMİNAT

Ayrıca, toplu tecavüze uğrayan kıza 12 bin euro maddi tazminat ödenmesine hükmedildi. İspanyol yasalarına göre, bir olayın “tecavüz” ya da “cinsel saldırı” olarak kabul edilebilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor. Mahkemenin kararı, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından protesto ile karşılandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

380
Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

105
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

74
Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

801
Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

417
Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

117
AB'den Türkiye'ye 663 milyon euro

AB'den Türkiye'ye 663 milyon euro

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir