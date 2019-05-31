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Komada olan Suudi Prens ilk kez hareket etti

Kraliyet ailesi üyelerinden olan ve komada olan Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

İHA | 31.05.2019 - 13:50..
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2005 yılında bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ilk kez hareket etti.

"BAŞINI OYNATTI"

Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu. Prenses Rima, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.“Başını oynattı” ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.

AİLESİ FİŞİN ÇEKİLMESİNİ REDDETMİŞTİ

Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinalarına bağlanmış, ailesi solunum makinasının fişinin çekilmesini reddetmişti.

Komadaki Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

Komada olan Suudi Prens ilk kez hareket etti

Komada olan Suudi Prens ilk kez hareket etti

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