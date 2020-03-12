14 yıldır müebbet hapisle aranan katil yakalandı

Muğla'da, 2002 yılında Suat Gümüşoğlu, kardeşi Seyfettin Gümüşoğlu ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayarak ortadan kayboldu.
Zanlılar yakalandıktan sonra yargılama sonucunda Seyfettin Gümüşoğlu ile kardeşi Suat Gümüşoğlu'na ömür boyu hapis cezası verildi.
Seyfettin Gümüşoğlu tutuklanırken, Suat Gümüşoğlu'nun, kararın kesinleştiği 2006 yılından bu yana firari olarak aranıyordu.
SAKLANDIĞI YER BELİRLENDİ
Antalya'da Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Suat Gümüşoğlu'nun, Habipler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
14 YILDIR ARANIYORDU
14 yıldır firari olarak aranan Gümüşoğlu, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Suat Gümüşoğlu, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.