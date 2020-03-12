14 yıldır müebbet hapisle aranan katil yakalandı

Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada ismi açıklanmayan 3 oyuncunun koronavirüs belirtileri gösterdiği duyuruldu.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle harekete geçen fırsatçılara, Ticaret Bakanlığı, 'dur' dedi. 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler yapıldı.

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Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

Avustralya, tekrarlanan gizlilik ihlallerinden dolayı Facebook'a 529 milyar dolarlık rekor bir dava açtığını açıkladı.