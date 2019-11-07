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Esenyurt'ta kör ve ayağı kırık ata işkence

Bir ayağı kırık ve bir gözü kör olan ata sahibi tarafından kilolarca yük taşıtılıp işkence ettiğini gören zabıta, atı sahibinin elinden kurtardı.

İHA | 07.11.2019 - 09:26..
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Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde bir ata, sahibi tarafından at arabasına bağlanarak kilolarca yük taşıtılıyordu.

Durumu gören vatandaşlar ve zabıta atı yol kenarında durdurdu. Zayıf ve bitkin olan atı inceleyen zabıta ve veteriner ekipleri bir ayağının kırık bir gözünün ise kör olduğunu tespit etti.

İŞKENCECİ ATIN SAHİBİ KAÇTI

Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerini karşısında gören at sahibi kaçtı. Zabıta ise çevrede bulduğu yiyecekler ve su ile atı besledi. Atın içler acısı hali görenlerin yüreğini sızlattı. At yapılan ilk kontrollerinin ardından belediye ekipleri tarafından veterinerliğe gönderildi.

Esenyurt'ta kör ve ayağı kırık ata işkence

"HAYVANI PERİŞAN HALDE BIRAKMIŞ"

Bir vatandaş; At sakat bu şekilde çalıştırıyor bu hayvanı eziyet ediyor. Allah razı olsun bizim Esenyurt zabıtalarımız tesadüfen bu atı gördüler. Eziyet ediliyordu, hayvanı perişan halde bırakmış” diye konuştu.

Esenyurt'ta kör ve ayağı kırık ata işkence VİDEO

Esenyurt'ta kör ve ayağı kırık ata işkence

Esenyurt'ta kör ve ayağı kırık ata işkence

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