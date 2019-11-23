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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Zap'ta eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AA | 23.11.2019 - 10:43..
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Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan resmi açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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