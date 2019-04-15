taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8045
Euro
6.5696
Altın
1285.025
Borsa
95860.53
Gram Altın
239.818

Konya’da140 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyonda 140 ruhsatsız av tüfeği ve 34 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

İHA | 15.04.2019 - 15:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi’nde şüpheli 5 kişinin iş yeri, ev ve eklentilerinde Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle arama yaptı.

AV TÜFEKLERİ, KURUSIKI, BIÇAKLAR...

2521 sayılı avda ve sporda kullanılan ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçuna istinaden yapılan aramalarda, standart dışı 140 ruhsatsız av tüfeği, 34 ruhsatsız kurusıkı tabanca, tabanca tipi 16 av tüfeği kabzası ile 37 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Konya’da140 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

588
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

166
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

439
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

155
İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

229
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

51
Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

376
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir