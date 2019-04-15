1 1978 model arabayı limuzine çevirdi Osmaniyeli Mami Emen arkadaşıyla birlikte 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili ortadan ikiye bölüp demir profillerle uzatarak limuzine çevirip düğünü için gelin arabası yaptı.

2 TSK, Suriye sınırına araç ve komando gönderdi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere, zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.

3 Ev sahibi olmak kolaylaşıyor Ev sahibi olmak isteyenlerin izlemesi gereken yolları belirledik.

4 Tıkalı kulakları açmanın 8 güvenli yolu Kulak tıkanması birçok insanın yaşadığı bir rahatsızlık. İşte acıyı hafifletmenin ve kulak tıkanıklıklarını açmanın güvenli yolları.

5 Samsung'un iki yeni telefonu daha ortaya çıktı Samsung'a ait iki yeni telefon, Çin sertifika kurumu TENAA'da görüntülendi. Gelin hep beraber bu isimsiz telefonların özelliklerine bir göz atalım.

6 Konya’da140 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyonda 140 ruhsatsız av tüfeği ve 34 kurusıkı tabanca ele geçirdi.