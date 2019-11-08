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İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Karabağlar ilçesinde, yurt dışına kaçmaya hazırlanan 18 kaçak göçmen ve geçişi organize eden 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 08.11.2019 - 08:58..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18  göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

TAKİBE ALINDILAR

Ekiplerin, bir grup kaçak göçmenin metruk bir binada toplandığı istihbaratını alması üzerine harekete geçtikleri belirtildi. Ekipler, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını belirledi.

18 GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmenleri metruk binadan alan aracı tespit etmesinin ardından bir süre aracı takip eden ekipler, operasyonu başlattı. Durdurulan araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i de Fas uyruklu olmak üzere 18 göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda geçişi organize ettiği ileri sürülen sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H., M.A., K.H. ve M.H. gözaltına alındı. Ayrıca K.H. ile M.H. isimli şüphelilerin, gözcülük görevi yaptığı belirtildi.

TESLİM EDİLDİLER

Şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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