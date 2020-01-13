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Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

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Libya'da ateşkes için anlaşıldı

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İran’da yoğun yağış sele neden oldu

1 1462 sürücüye kış lastiği ihlali cezası verildi Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kış lastiği takılmayan 1462 araç sahibine trafik cezası kesildiğini açıkladı.

2 Tel Abyad'da asayiş, yerel polislerde Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad’da, Türkiye’de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.

3 Sokak ortasında deve kesen Iraklı kasap kavga çıkardı Şanlıurfa’da sokakta deve kestiği için iş yeri mühürlenen Iraklı kasap, bu kez hayvan borsasında besicilerle birbirine girdi.

4 Merih Demiral: EURO 2020'de görüşürüz İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında çaprdaz bağları kopan ve sezonu kapatan milli futbolcu Merih Demiral'dan açıklama geldi.

5 Mersin'de 7 evi soyan hırsız yakalandı Girdiği 7 evi adeta talan eden tabancalı, makaslı hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

6 Diyarbakır'da kaçak elektrikçiler yüzünden patlayan trafo Kaçak elektrik ve aşırı derecede yüklenmeden dolayı ısınan trafo bomba gibi patladı.