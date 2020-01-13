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1462 sürücüye kış lastiği ihlali cezası verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kış lastiği takılmayan 1462 araç sahibine trafik cezası kesildiğini açıkladı.

AA | 13.01.2020 - 21:12..
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) kış lastiği denetimleri sürüyor.

Soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 11-12 Ocak tarihlerinde yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

1462  ARACA CEZA

Denetimlerde, Türkiye genelinde, 1462 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 13 bin 415 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 940 araç trafikten men edildi.

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