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15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğinin yanı sıra 15 güne kadar bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeği, pek çok kente gönderiliyor.

AA | 07.10.2019 - 08:51..
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Manisa'nın Kula ilçesinde sadece meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda, herhangi bir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan un, tuz, su ve ekşi maya ile yapılan Kula ekmeğine ilgi her geçen gün artıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERE GÖNDERİLİYOR

Kula'da 10 fırında üretilen yaklaşık 15 bin ekmek, ilçe sakinlerinin tüketiminin yanı sıra günlük olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük kentlerden gelen alıcılara satılıyor. İlçedeki ekmek üreticileri, ekmeğin sırrının kullanılan malzemelerin doğallığından, ustaların maharetinden ve ilçenin havasından kaynaklandığını belirtiyor.

15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

YÖREDE YETİŞEN BUĞDAY VE ÖZEL PİŞİRME TEKNİĞİ

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula ekmeğinin lezzetini, yörede yetişen buğdaylardan ve özel pişirme tekniğinden aldığını söyledi. Tosun, "Bu tamamen ilçenin havasıyla alakalı bir durumdur. Bir dönem, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ekmek sanayicileri ilçemize gelerek ekmeğin yapılışını öğrenmek için buraya geldi, hatta buradan ekmek ustaları götüren sanayiciler oldu. Ustaları da götürseler, aynı malzemeleri de kullansalar, aynı lezzeti tutturamadılar." dedi.

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GÜNLÜK 15 BİN ADET ÇIKIYOR

İlçedeki 10 fırının günlük ürettiği 15 bin Kula ekmeğinin bir kısmının ilçede tüketildiğini, bir kısmının ise ilçe dışına pazarlandığını dile getiren Tosun, "Türkiye'nin her yerine ekmek gönderiyoruz. Bu faaliyetler devam ediyor, çalışan fırın ve üretilen ekmek sayımız her geçen gün artıyor." diye konuştu.

15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

BAYATLAMIYOR

İlçede fırın işleten Behçet Gökdere de "Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir'den gelenlere ekmek satıyoruz. Bunun dışında kargo ile internetten de satışımız oluyor. Ekmeğimiz uzun süre dayanır, bayatlamaz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmaz, sadece un, su, tuz ve kendi ürettiğimiz ekşi mayayı kullanırız. Kula'nın tanıtılmasında önemli bir ürün oldu ekmek." ifadelerini kullandı.

15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

EKMEK TÜKETİMİNDE TASARRUF

Kula ekmeğinin uzun raf ömrüyle ekmek israfının da önüne geçtiğine dikkati çeken 45 yıllık ekmek ustası Sait Keleş ise Kula ekmeğinin doğallığıyla pek çok ekmek türünden ayrıldığını, 15 günlük raf ömrüyle de ekmek israfını önlediği gibi girdiği hanelerde ekmek tüketiminde tasarruf sağladığını da sözlerine ekledi.

15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

15 gün boyunca bozulmayan Kula ekmeğine ilgi

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