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15 kurşun yedi, tek başına hastaneye gitti

Silahlı çatışmada yaralanan kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken; ABD polisi, olay yerinde 23 kovan buldu.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 09:07..
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ABD’nin Philadelphia şehrinde bir adam, silahlı çatışma sırasında aldığı 15 kurşun yarasıyla tek başına hastaneye geldi.

23 KOVAN BULUNDU

Foxnews’un aktardığına göre, polis çatışma yerinde 23 kovan tespit etti ama tek bir ceset bulamadı. Philadelphia Polisi Başmüfettişi Scott Small, adamın öylesine hastaneye geldiğini anlattı.

15 kurşun yedi, tek başına hastaneye gitti

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Small, yaralının durumunun kritik olduğunu ve hayatta kalacağını söyledi. Adamın adı açıklanmazken; polis, güvenlik kameralarından toplanan görüntü kayıtlarını inceliyor.

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