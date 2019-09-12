1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içerisinde yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, kentsel dönüşümün yeni yol haritası olan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaştı.

1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kentsel Dönüşüm Eylem Planını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 8 MADDE

Konuşmasında bugünün önemli bir gün olduğunu dile getiren Kurum, temel ilkeleri, yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm olan 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı paylaşmak için bir arada olunduğunu söyledi.

5 YILLIK EYLEM PLANI

Bakan Kurum, bu süreçte pek çok kapsamlı değişikliği hayata geçirdiklerini vurgulayarak, bu çalışmaların ardından hazırlanan genelgeyi 81 ile gönderdiklerini belirterek, hem belediyelerden aldıkları kapsamlı cevaplar hem de ziyaret ettikleri 60'ın üzerindeki ilde yapmış oldukları görüşmelerin de katkısıyla kentsel dönüşüme ilişkin 5 yıllık eylem planını hazırladıklarını kaydetti.

Murat Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladıklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız o gün, 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' sözleriyle kentsel dönüşümün önemini o gün için ortaya net bir şekilde koydu. Biz de her zaman bunu her fırsatta dile getiriyoruz, söylüyoruz; kentsel dönüşüm, depremle, terörle mücadele kadar önemlidir, hayatidir. Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altındaki alanlarda yaşıyor. Nüfusumuza baktığımızda da yüzde 71 nüfusumuz deprem riski altındaki alanlarda ikamet ediyor. Son bir asırda 6 ve üzerinde yaşadığımız 56 depremle 80 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. En son 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılını geçtiğimiz günlerde geride bıraktık." dedi.

"CAN KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAĞIZ"

Eylem planını, yaşanılan sorunları yerinde tespit ederek belirledikleri 3 kriter üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Kurum, "Birincisi yerinde dönüşüm. Bu anlamda da hızlı dönüşümde, kentsel dönüşüm çalışmalarının kısa sürece tamamlaması için gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptık. Biliyorsunuz Kartal'da Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 canımızı kaybettik. 48 gün sonra hemen orada dönüşüm sürecini başlattık ve temellerimizi attık. İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayıp, vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz. İnşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayalım ve bu dönüşümü de hızlı bir şekilde yapalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.