1.5 milyon liralık para ve altın çaldı, polis yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart’ta İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaşandı. İddiaya göre; Birgül G.'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp, çok gizli bir operasyon yürüttükleri bilgisi verdi.

"KOCANIZIN KİMLİĞİ BULUNDU" YALANI

Arka fonda da kadına polis telsizi dinleten zanlılar, “İstanbul’da bir kuyumcu soyuldu. Olay yerinde kocanızın kimliği bulundu. Biz, bu olayı kocanızın yapmadığını biliyoruz, ancak onu aklamak için evdeki altın ve paraların seri numaralarını kontrol etmemiz lazım. Aksi takdirde kocanız tutuklanacak.” diyerek, onu korkuttu.

EŞİNE ANLATINCA DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Duydukları karşısında şok geçiren ve korkuya kapılan G., kendisinden istenenleri yaptı ve evde bulunan bir milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını, bir poşete koyup dolandırıcıların kendisini yönlendirdiği ara sokağa bıraktı. Zanlılardan biri, söz konusu poşeti alıp kayıplara karışırken, olay Birgül G.'nin eve gelen kocasına yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. G. çifti emniyete giderek başvuru yaparken, altın ve paraları alan zanlının İstanbul’dan Adana’ya doğru yola çıktığı tespit edildi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin Hüseyin A. olduğu tespit edilen zanlının, önce İstanbul’dan otobüsle Mersin’in Tarsus ilçesine geldiği, ardından da buradan otobüs firmasına ait servisle Adana’ya doğru yola çıktığını tespit etti. Polis, söz konusu servisi takibe alıp, Adana Merkez Otogarı’na yakın bir noktada kontrollü bir şekilde durdurup, araçta bulunan dolandırıcıyı yakaladı.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan Hüseyin A.’nın daha önce 3 ayrı hırsızlık ve bir de ‘suç uydurma’dan dolayı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Zanlının, yanındaki sırt çantasından da 58 bin lira nakit parayla birlikte Birgül G.'ye ait olduğu tespit edilen ve bir milyon 448 bin lira değerindeki çeyrek, tüm, yarım altınlarla birlikte altın bilezik, kolye, zincir ve yine altın takı setlerinden oluşan ziynet eşyaları çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin A.'nın soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderileceği, altınların da sahibine teslim edileceği öğrenildi.