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1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

Sahibinin Instagram'da sürekli gülerken fotoğraflarını paylaştığı Herbee adı verilen sevimli kirpi, 1,5 milyon takipçiye ulaştı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 15:39..
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Sahipleri tarafından dünyayı gezdirilen ve Instagram'da sevimli fotoğrafları paylaşılan kirpi, dünyanın bir sonraki sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ OLDU

Şu an 1,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, ilk başta Mr Pokee adlı kirpi ve sahibi Talitha Girnus’la başlamıştı. Ancak Mr Pokee’in ölümünün ardından, Herbee onun yerini aldı.

DÜNYAYI GEZİYOR

Gezdiği yerlerle insanlara ilham olmaya devam eden Herbee’in sahibi Girnus, dünyanın dört bir yanından mesaj aldıklarını söyledi.

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

1,5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

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