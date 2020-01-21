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15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbecilerin, görev dağılımı yaparkenki görüntüleri ortaya çıktı.

AA | 21.01.2020 - 12:43..
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15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 buçuk yıl geçti.

Türkiye'nin birlik olduğu o gecede arka planda yaşananlar, bugün bir kez daha gözler önüne serildi.

TOPLANTI YAPTIKLARI GÖRÜNTÜLER

Yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor. Bu esnada askerlerden biri, karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeyi getiriyor.

15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler VİDEO

GÖREV DAĞILIMI VERİLİYOR

Söz konusu belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerden bir kısmı daha sonra nizamiye binasına geçiyor. Toplantıya burada da devam eden darbecilerin, bir zaman sonra salondaki televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettikleri görülüyor.

15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler

PANİKLEYİP SALONDAN KAÇTILAR

Darbecilerin, bir süre sonra dışarıdan gelen uyarı üzerine panikleyerek toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kayıtlarda yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler

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