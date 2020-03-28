İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler düzenlendi.

AKŞAM SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son seferler yapıldı VİDEO

YÜZDE 50 KOTASI

Otobüs firması yöneticisi Mustafa Akbulut, cuma günü rutin seferlerde kısıtlamaya gittiklerini, valilik tarafından alınan karar kapsamında yüzde 50 kotasını uyguladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün saat 17.00'ye kadar olan seferleri yapacaklarını belirten Akbulut, "17.00'den ileri saat ve tarihteki yolcularımıza da seferlerin iptal olduğu bilgisini geçtik. Tüm seferleri askıya alıyoruz." dedi.