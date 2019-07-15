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15 Temmuz Köprüsü'ndeki darbeci askerlerin kaçma görüntüsü

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, darbeci askerlerin bir bölümünün teslim olma, bir bölümünün de direnişe katılan halktan kaçma anları alıyor.

AA | 15.07.2019 - 11:52..
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15 Temmuz Köprüsü'ndeki darbeci askerlerin kaçma görüntüsü

Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz ihanet gecesine ait ulaştığı yeni görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

Görüntülerde, darbe girişiminin seyrinin değişmesinin ardından, köprüyü kapatan askerler silahlarını indiriyor.

Omzuna Türk bayrağını asan bir vatandaş, koşarak askerlerin yanına doğru gidiyor. Vatandaşların yanında yer alan polisin de bu süreçte, temkinli olmayı sürdürdüğü görülüyor.

15 Temmuz Köprüsü'ndeki darbeci askerlerin kaçma görüntüsü VİDEO

DARBECİ ASKERLERİN TOPLU HALDE KAÇIŞI KAMERADA

Köprü üstündeki direnişte omuz omuza yer alan vatandaşlar, yine birbirlerinden aldıkları kuvvetle askerlere doğru koşuyor.

Askeri araçları kendilerine siper eden ve vatandaşların üzerlerine doğru gelmesinden panikleyen askerler, toplu halde kaçmaya başlıyor.

Kalabalık bir vatandaş grubu, Zincirlikuyu istikametine doğru kaçan askerlerin peşinden gidiyor.

Köprüye çok sayıda ambulans ile TOMA sevk ediliyor.

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