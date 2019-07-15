Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 15 Temmuz Özel Oturumu gerçekleşiyor.

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt’asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan’ın Genel Kurul’daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı. Oturumda Grup Başkanvekilleri konuşmalarını yapmaya başladı.

CHP'Lİ VEKİLİN KONUŞMALARI PROTESTO EDİLDİ

Sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşmasındayken Meclis'te gergin dakikalar yaşandı. Özkoç’un konuşması AK Partili vekillerce protesto edilmeye başladı.

15 Temmuz özel oturumunda gergin anlar

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Burada yaşamını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası vardır. Dershaneler, siyaseti araç kullanmak...

"CUMHURBAŞKANI FETÖ'NÜN BİZİM ZAMANIMIZDA BÜYÜDÜĞÜ İDDİASINI BEN REDDETMEM DEMEKTEDİR"

Bu dönemde kim FETÖ'ye daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını sayın Cumhurbaşkanı vermektedir. 8 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı, FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem’ demektedir. 'Okul için yer verdik, yurt dışında destek verdik. Ne istediniz de vermedik' demiştir.

"MECLİS DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKTI"

Adil Öksüz denilen sözde imam Türkiye'de cirit atıyor ve darbe planlıyordu. Ankara'da CHP milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız 'Öleceksek bu çatı altında ölelim' dediler. Meclis, demokrasimize sahip çıktı. Çünkü bu ülke hepimizindir. Halk sokaklara çıktı, darbe engellendi. El birliğiyle darbenin önüne geçtik. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat haber verdi. Adil Öksüz'e eline pasaportu verildi. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak çıktı. "Hata ettik" dedi bunu söyleyen hâlâ Cumhurbaşkanı. Fethullahçılara çocukluktan beri görüşen, Fettah Tamince yargıdan tertemiz çıktı.

Darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli büyükelçi yapıldı. Binlerce hapis cezası alan, işten çıkarılanlar var. Asker, polis, öğretmen var ama bir tek siyasi yok. Çözüm güçlü parlamentodadır. El birliği ile güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz vatandaşına kurşun sıkan ve ona yol verenleri de unutmayacak.

"UĞRUNA ÖLECEK VATAN ARIYORSAK ONUN ADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak onun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.