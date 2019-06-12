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15 Temmuz şehidinin annesinden Soylu'ya Suriyeli tepkisi

Türkiye'de doğan Suriyeli çocukların hayrına 15 Temmuz saldırısından kurtulduğumuzu söyleyen Soylu'ya, şehit annesi Nihal Olçok, "Evladım Abdullah ve babası vatan için şehit düştü" tepkisinde bulundu.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 16:20..
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15 Temmuz şehidinin annesinden Soylu'ya Suriyeli tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyelileri ifade ederek, "Nasıl kurtulduğumuzu zannediyorsunuz? Kim ne derse desin 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına, 15 Temmuz'da bizi şu hainlere ezdirmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun bu açıklaması, 15 Temmuz'da eşini ve çocuğunu kaybeden Nihal Olçok tarafından eleştirildi.

"ACI BULAŞICIDIR"

İçişleri Bakanı'nın videosunu paylaşan Olçak, "Yanılıyorsunuz Sayın Süleyman Soylu, evladım Abdullah ve babası Erol Olçok vatan için şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da azıcık daha az acıtın. Yoksa acı bulaşıcıdır." ifadelerini kullandı.

Soylu: 15 Temmuz'u 450 bin Suriyeli çocuğun hayrına kazandık ViDEO

15 Temmuz şehidinin annesinden Soylu'ya Suriyeli tepkisi

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