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15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

Karkamış ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın mezarını çevreleyen demir korkulukları çaldı.

DHA | 03.08.2019 - 16:19..
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın, mezarını çevreleyen demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

"BUNU YAPANLARIN BAŞKA BİR AMACI VARDIR"

Korkulukları hurdacılık yapan kişilerin çaldığını düşündüklerini söyleyen şehit yakınları, olaya tepki gösterdi. Demir korkulukları çalanların yakalanmasını istediklerini söyleyen Şehit Seyit Ahmet Çakır’ın amcası Bülent Çakır,“Yeğenim 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Bu demirleri yerde bulsanız almazsınız. Bunu yapanların başka bir amacı vardır.  Jandarma ekiplerinin bilgisi var. Ben olayı akşam duydum. Buranın çevresindeki korkulukları çalmışlar. Bunu yapanların kanı bozukların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz.” dedi.

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

"HURDAYA SATMAK İÇİN MADDİ DEĞERİNDE BİR ŞEY YOK"

Karacurun Mahallesi Muhtar Yardımcısı Yusuf Çakır ise, “Biz olayı dün öğleden sonra duyduk. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. 15 Temmuz şehidimizin mezarında bulunan demire tenezzül eden kişi her şeyi yapar. Burası güzel bir şekilde yapılmıştı. Devletimiz sahip çıkıyor ama gelip bozmuşlar. Bunları çalanlar olarak hurdacılar aklımıza geliyor. Bunu köyden kimse yapmaz. Yaptırılacak olsa maddi değeri vardır ama hurdaya satmak için maddi değerinde de bir şey yok.” diye konuştu.
Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkuluklar çalındı

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