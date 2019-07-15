15 Temmuz şehidinin odası ilk günkü gibi duruyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Güler Ailesi, FETÖ tarafından Gölbaşı Harekat Dair Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen kızları Gülşah Güler’den geriye kalan eşyalarını, baba evindeki odasında ilk günkü gibi saklıyor.

Aile, şehit kızlarından kalan hatıralarına gözü gibi bakıyor.

“KIZIM RESİM ÖĞRETMENLİĞİNDEN VAZGEÇEREK POLİS OLMUŞTU”

Kızının polislik aşkı ve özel harekat olma hayalini anlatan anne Güler, “Gülşah’ım ilk önce üniversiteyi kazanmayı çok istedi ve resim öğretmeni olmayı çok istedi. Çok şükür kazandı da resim öğretmenliğini, bir yıl okuduktan sonrada içinde polis olma aşkı başladı. ‘Polis olacağım anne, emniyette olay yerinde robot çizebilirim, resim yeteneğim var anne’ dedi. Gülşah’ımın bu kez de özel harekat aşkı başladı. Belgesini aldıktan sonra Rabbim 10 ay bu görevi yapmayı nasip etti ve ondan sonra da şehit oldu.” dedi.

“KIZIMIN ŞEHİT OLMASI BENİ AĞLATMIYOR, GURURLANDIRIYOR”

Şehit annesi olmanın farklı bir duygu olduğunu ifade eden Gülşah Güler’in annesi Emine Güler, kızının arkasından ağlamadığını, gurur duyduğunu söyledi. Anne Güler, “Şehit annesi olmak bambaşka bir duygu, benim duruşum, açım çok değişti. Gülşah şehit olduktan sonra kızım bana, hem acıyı hem gururu en üst noktada yaşatıyor. 3 yılı doluyor acıların en büyüğü evlat acısıdır, ağlatmıyor beni çok şükür hep sevindiriyor, hep onurlandırıyor, gururlandırıyor. Şehit annesi olmak çok güzel bir duygudur. Rabbim herkese bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin ama Allah istediğine veriyor.” diye konuştu.

“KAÇAK FETÖ’CÜLER MAHŞERDE HESAP VERECEKSİNİZ”

Yurt dışında kaçak yaşayan FETÖ’cülere seslenen şehit babası Güler, şöyle devam etti:

“Bir ağaç bir meyve verir, olgunlaşır, Gülşah öyle yetiştirmişti. Allah kendisinden razı olsun, bize onur yaşattı, gurur yaşattı. Onurluyum ben, gururluyum ama vatan hainleri alçaklar, alçak FETÖ mensupları, şu anda yurt dışında kaçak yaşıyorlar. Ne zamana kadar orada yaşayacaksınız? Bu toprağın altında mahşer günü var. Siz benim ciğerimi kopardınız, siz benden evladımı aldınız, Allah’a bunun hesabını vereceksiniz mahşerde. Gülşah gibi vatana hayırlı olacak bir evladı bu vatandan kopardınız, anadan babandan kopardınız. Allah sizleri perişan etsin.” dedi.

“ABLAMIN ŞEHİT OLACAĞINI, ŞEHİT MEZARLARINA ‘CANLARIM’ DEYİNCE ANLADIM”

Ablasının şehit olmadan önce mezarlığa bayram ziyaretinde bulunduğu sırada şehitlik mezarlığını gördüğünde verdiği tepkiyi anlatan kardeşi Büşra Güler, ablasının o an şehit olacağını anladığını söyledi. Büşra Güler, “Ablamla aramızda 2 yaş vardı ama aramız kardeşten daha öteydi. Benim her şeyimdi, annemdi, babamdı, ağabeyimdi, her şeyim o benim. Öyle bir bağ vardı bizim aramızda o yüzden ben eksikliğini çok yaşıyorum, onun yerini doldurulması imkansız, eksikliği çok. Şehit olmadan önce son geldiğinde yanıma bayramda, dedemin mezarına ziyarete gidiyorduk ve şehitliğin önünden geçtik ve ablam birden 'ay canlarım benim' diye öyle bir sarıldı ki bana, ben o an fark ettim. Şehitliğe bir baktım, dedim ki bizim de şehitlerimiz var ve ablam 1 hafta sonra şehit oldu. Ben şehitlikten hiç çıkmayacağımı bilmiyordum o bana her şeyin bilincini verdi. Bu gururu kendimce çok iyi taşıyorum, onun kardeşi olmanın gururunu çok iyi taşıyorum ama yine de ayrılığı çok zor ama gurur çok başka, bana bu gururu yaşattığı için iyi ki onun kardeşiyim.” dedi.





