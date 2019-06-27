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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda kaza

Üsküdar bağlantı yolunda sürücü kadın, idaresindeki cipin hakimiyetini kaybedince çelik halatlara tırmandı.

İHA | 27.06.2019 - 11:24..
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Üsküdar’dan Beylerbeyi istikametine giden 34 BOG 299 plakalı cipin kadın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yol ortasındaki çelik dubaya çarptıktan sonra halatlara tırmanarak durabildi.

"FREN YERİNE GAZA BASTI"

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kadın sürücü bir süre şok geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler,i kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayı gören Engin A., “Aracı durdum, o da durayım derken herhalde fren yerine gaza bastı, birden tırmandı. Çelik halatlarda asılı kaldı, yaralı yok. Kadın biraz etkilendi.” dedi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda kaza

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