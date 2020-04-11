Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 gün boyunca sürecek yasağın Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı.

KÖPRÜ BOMBOŞ KALDI

Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma yasağıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi.

Sokağa çıkma yasağın nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, trafik yoğunluğu ise yüzde 2'ye düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı