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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kadın bariyerlere sıkıştı

Köprüde otomobille bariyer arasına sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 20.05.2019 - 10:01..
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişinde meydana gelen olayda, köprü üzerinde henüz bilinmeyen nedenle duran bir araca arkasından gelen başka otomobil çarptı.

BARİYER VE OTOMOBİL ARASINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan bir kadın, bariyerle araç arasına sıkışarak uzun süre yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyerle otomobil arasına sıkışan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kadın bariyerlere sıkıştı

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