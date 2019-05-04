taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atan sürücü kamerada

Köprüde makas atarak ilerleyen sürücü; hem kendi, hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı.

İHA | 04.05.2019 - 11:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen sürücüler adeta trafikte terör estirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atan sürücü kamerada

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KORKUTTU

Köprüde araç yoğunluğunun bulunduğu sırada araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas terörü VİDEO

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atan sürücü kamerada

KAMERA KAYDINI ALAN DİĞER SÜRÜCÜ DE MAKAS ATTI

Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Asıl ilginç olan ise sürücünün kamera kaydını alan bir diğer sürücünü de aynı şekilde makas atması oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

121
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

149
ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'den yeni S-400 açıklaması

111
Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

8
ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

52
Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

10
Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir