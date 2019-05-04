15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atan sürücü kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen sürücüler adeta trafikte terör estirdi.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KORKUTTU

Köprüde araç yoğunluğunun bulunduğu sırada araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas terörü VİDEO



KAMERA KAYDINI ALAN DİĞER SÜRÜCÜ DE MAKAS ATTI

Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Asıl ilginç olan ise sürücünün kamera kaydını alan bir diğer sürücünü de aynı şekilde makas atması oldu.