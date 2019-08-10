İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki otopark işletme sözleşmesi, 5 Mayıs 2019’da sona ermişti.

8 AĞUSTOS'TA İBB'YE DEVREDİLDİ

İBB Meclisi, 11 Temmuz’daki oturumunda, otopark işletmesinin belediye iştiraki İSPARK’a devrine onay vermişti. Yaşanan adli sürecin ardından devir teslim işlemi, 8 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un yönetiminde İSPARK, İSTAÇ, İSTGÜVEN ve zabıta ekipleri, Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giderek otoparkları devraldı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı temizlendi VİDEO

ALT KATLAR TEMİZLENDİ

Devir işleminin ardından Avrasya Terminal İşletmeleri'ne ait kabinler söküldü, yerine İSPARK’ın kabinleri yerleştirilmeye başlandı. Kabin yerleştirme işlemleri, bugün itibarıyla tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, otogarı teftiş ziyareti sırasında tanık olduğu pislik içindeki manzarasıyla gündeme gelen otogarın alt kat otoparkları İSTAÇ ekipleri tarafından temizlendi, gerekli düzenlemeler yapıldı.

BAYRAMDA OTOPARKLAR ÜCRETSİZ

İSPARK tarafından işletilecek otopark, Kurban Bayramı süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan sosyal medyadan İmamoğlu’na ulaşan çok sayıda vatandaş ve sektör temsilcileri, otoparkın devrinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.