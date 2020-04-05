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15 Temmuz'dan beri 19 bin 203 TSK personeli ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'dan bugüne FETÖ'ye yönelik mücadeleyle ilgili son verileri açıkladı.

AA |
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15 Temmuz'dan beri 19 bin 203 TSK personeli ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin bilgiler paylaşıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan bilgilendirmede, 19 bin 203 personelin ihraç edildiği bildirildi.

19 BİN 203 PERSONELE İHRAÇ

Denizer, açıklamasında, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiştir. 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'dan beri 19 bin 203 TSK personeli ihraç edildi

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