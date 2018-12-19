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15 Temmuz'dan bu yana 2 bin 754 tutuklama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 kişinin tutuklandığı bildirildi.

AA | 19.12.2018 - 14:54..
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, paylaşımlarıyla toplumda kırılmalara sebebiyet veren, hedef gösteren ve tahkir eden sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik sistematik ve 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

12 BÖLÜM KURULDU

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine, bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine karşı yapılan her türlü eylemin, ilgili mevzuat kapsamında cezalandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, sanal devriye faaliyetleri yürütülürken çalışmaların sistematik olması amacıyla 12 masa kurulduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ödeme Sistemleri (Phishing, CCV), Bilişim Sistemleri (Hacklemeler, İllegal Web Siteleri, İllegal Oyun ve Programlar), Uyuşturucu/Silah (Uyuşturucuya Özendirici Paylaşımlar, Uyuşturucu Üretimi, Uyuşturucu ve Yasadışı Silah Satışı), DEAŞ (Dini İstismar Eden Terör Örgütleri), FETÖ/PDY, PKK/KCK, YPG, Aşırı Sol Terör Örgütleri (DHKP-C, MLKP, THKP-C vb.), Güvenlik (Devlet Büyüklerine Hakaret, Toplanma Çağrıları, Sahte Profiller, Türk Halkına ve Dini Değerlere Hakaret, Organ Satışı, Tehdit, Algı Yönetimi, İntihara Yönlendirme, Atatürk'e Hakaret, Hayvanlara Şiddet), Eskort/Çocuk İstismarı, Yasadışı Bahis (Kaçak Bahis Siteleri, Sporda Hakaret İçeren Tezahürat, Kültür Varlığı Ticareti), İdari Soruşturma ve Diğer Olaylar (İnternet Üzerinden Organ Satışı) konularında çalışmalarını yürüten masalarımız tarafından, toplam 110 bin civarında sosyal medya hesabına çalışma yapıldı."

45 BİN KULLANICIDAN 2 BİN 754'Ü TUTUKLANDI

Açıklamada, tespit edilen 45 bin kullanıcıdan 7 bin 109'unun gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edilen 5 bin 582 zanlıdan 2 bin 754'ünün tutuklandığı, 2 bin 828'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

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