15 Temmuz'un sembol videosu: İnsan bir kere ölür

Bundan 3 yıl önce FETÖ'nün emrindeki askerlerin darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk milletinin cesareti ve kararlı duruşuyla püskürtüldü.

O gece 250 vatandaşımızı şehit verirken, 3 bine yakın vatandaşımız ise gazi oldu.

DİRENİŞİN BAŞLADIĞI ANLAR

15 Temmuz gecesinde darbe girişiminin başladığı anlarda kaydedilen bir görüntü ise adeta tüyleri diken diken eder nitelikte. FETÖ'cü hainlere karşı mücadele eden bir polisin, vatandaşın kılına zarar gelmesini istemediği anlarda yaptığı çağrı daha anlamlı bir şekilde karşılık buluyor.

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