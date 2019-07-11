15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 15 yaşındaki A.A., teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili izinsiz alarak, aynı yaştaki 5 arkadaşıyla gezintiye çıktı.
OTOMOBİL DEVRİLDİ
Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, A.A.'nın kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Tedaviye alınan yaralılardan 15 yaşındaki Ömer Tuğrul Çakar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.