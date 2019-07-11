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15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü

Samsun'da teyzesinden izinsiz aldığı otomobile arkadaşlarını dolduran 15 yaşındaki çocuk, kaza yaptı. Otomobilin devrildiği kazada aynı yaştaki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA | 11.07.2019 - 08:35..
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Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 15 yaşındaki A.A., teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili izinsiz alarak, aynı yaştaki 5 arkadaşıyla gezintiye çıktı.

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, A.A.'nın kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. ​İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan 15 yaşındaki Ömer Tuğrul Çakar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü

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