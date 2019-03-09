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15 yaşındaki çocuğun silah merakı ölümle sonuçlandı

Samsun’da evde silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk başından vurularak, hayatını kaybetti.

İHA | 09.03.2019 - 16:39..
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Samsun'un Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sefa K., evde oynadığı silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

15 yaşındaki çocuğun silah merakı ölümle sonuçlandı

BABAANNESİ BULDU

Silah sesini duyan babaannesi, odaya girdiğinde torununu yerde kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sefa K., otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuğun silah merakı ölümle sonuçlandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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