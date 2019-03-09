15 yaşındaki çocuğun silah merakı ölümle sonuçlandı

Samsun'un Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sefa K., evde oynadığı silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.
BABAANNESİ BULDU
Silah sesini duyan babaannesi, odaya girdiğinde torununu yerde kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sefa K., otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.