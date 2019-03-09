15 yaşındaki çocuğun silah merakı ölümle sonuçlandı

İstanbul topladığı bir avuç HDP'liye miting düzenleyen Kandil'in sözcüsü Pervin Buldan, konuşma yaptığı sırada 'Ölürüm Türkiyem' sesleri yükseldi.

5

Şenol Güneş'ten futbolcularına: Çıkışa geçme zamanı

Son iki maçında puan kaybeden Beşiktaş'ta Şenol Güneş, futbolcularını Konyaspor maçına "Son iki maçta bize yakışmayacak sonuçlar elde ettik. Şimdi çıkışa geçme zamanı"diyerek motive etti.