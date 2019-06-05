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15 yaşındaki çocuk motosikletle kaza yaptı

Çanakkale'de babasından izinsiz aldığı motosiklet ile gezintiye çıkan çocuk sürücü ve yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşının tedavisi hastanede sürüyor.

DHA | 05.06.2019 - 09:02..
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyü yakınlarında Hayrettin Baydo'ya ait plakasız motosikleti izinsiz alan 15 yaşındaki Fırat Baydo, aynı yaştaki Daloba köyünden arkadaşı Hakan Topbaş'ı da alarak gezintiye çıktı.

YOLA SAVRULDULAR

İki çocuk, Yassıbağ köyü yakınlarında motosikletin kontrolden çıkması sonucu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan iki yaralı daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk motosikletle kaza yaptı

VÜCUTLARINDA KIRIKLAR VAR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen iki çocuk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

15 yaşındaki çocuk motosikletle kaza yaptı

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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