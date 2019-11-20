15 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza çarptı

Okulların ilk ara tatile girmesiyle arkadaşlarıyla gezmek isteyen 15 yaşındaki A.S., annesinin 34 FM 3425 plakalı aracını alıp 4 arkadaşıyla birlikte İstanbul Beylikdüzü’nde tur atmaya başladı.

HAVAYA FIRLAYIP YERE DÜŞTÜ

Bu sırada eve gitmekte olan üniversite öğrencisi Elçin Mutlu (24), yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Genç kız, hızla gelen A.S.’nin idaresindeki aracın çarpmasıyla havaya fırlayıp yere düştü.

15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE ALKOL TESTİ DE YAPILDI

Kazayı görenler, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yapan sürücünün 15 yaşındaki ehliyetsiz bir lise öğrencisi olduğunu gören trafik polisi, alkol kontrolü gerçekleştirdi ve kazayla ilgili tutanak tuttu.

KAMERAYA EL SALLADILAR

Kaza sonrası A.S.’nin annesi de olay yerine geldi. Oğlunun yaptığı kaza sonrası telaşlanan anne, yaralı genç kızın durumu hakkında bilgi aldı. Kazanın şokunu erken atlatan gençlerin ise rahat tavırları gözlerden kaçmadı. İfadesi alınmak için polis merkezine götürülen gençler, polis arabasına bineceği esnada dönerek kameralara el salladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Polis olay yerindeki işlemlerinin ardından kazaya karışan arabayı Yediemin Otoparkı'na çektirdi. Hastaneye kaldırılan Elçin Mutlu’nun ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.