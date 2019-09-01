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15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

Sivas’ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.

İHA | 01.09.2019 - 13:05..
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Sivas'ın Merkez Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki N.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki iki araca çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, halı yıkayan arkadaşlarının yanına gitmek için karşıdan karşıya geçen D.D.’ye çarptı.

Kazada park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken, D.D. ise yaralandı.

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaza esnasında yol kenarında halı yıkayan kadınları ise otomobil teğet geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

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