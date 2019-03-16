15 yaşındaki uyuşturucu satıcısını bekçiler yakaladı

Kamuoyunda ‘gece kartalları’ olarak lanse edilen mahalle bekçileri, ilk olarak 25 Şubat tarihinde Fatih’te devriye görevi sırasında ‘torbacı’ diye tabir edilen bir sokak satıcısını suçüstü yakaladı.

UYUŞTURUCU SATAN GENÇLERE BEKÇİ ŞOKU

Kalenderhane Mahallesi ve Molla Gürani Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu H.A. isimli yaşı küçük şahıs ve Cezayir uyruklu A.G. (21) isimli erkek şahıs ile uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen T.T. (76) ve Cezayir uyruklu B.N. (26) isimli erkek şahıslar bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EVLERİNDEN KİMYASAL MADDE STOĞU ÇIKTI

Şüphelilerin üstlerinde ve H.A. isimli şahsın uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen Demirtaş Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise 298,79 gram uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 545 TL ve 6 dolar para, 1 cep telefonu ve 1 dürbün ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan şüphelilerden H.A. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Şubat tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



