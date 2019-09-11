15 yıl önce öldürdü, bugün müebbet hapis cezası aldı

1 Ocak 2004 tarihinde Mehmet Salih Direkçi, aracının içinde Mahmut Y. tarafından 7 kurşunla öldürüldü.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLADI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Mahmut Y.’nin, daha önceki tarihlerde Mehmet Salih Direkçi’yi bıçakladığı, evinde yangın çıkardığı, olay günü ise Direkçi’yi aracının içinde yedi el ateş ederek öldürdüğü, ardından ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

SAHTE PASAPORTLA GİRİŞ YAPTI, YAKALANDI

Mahmut Y.’nin olayın ardından Almanya’ya kaçtığı, hakkında ise yakalama kararının çıktığı öğrenildi. Geçtiğimiz mayıs ayında sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapan Mahmut Y. yakalandı, tutuklanarak Silivri L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

"KIZIMA TECAVÜZ ETTİLER"

Mahmut Y., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önce verdiği savunmasında olayı anlattı. Mahmut Y., “Maktulün babası bana, 'Senin başına öyle bir şey getireceğim ki sen başını kaldıramazsın' dedi ve sonra çekip gitti. İki ay sonra benim kızımı, pazarda arabasına zorla bindirip tatil köyüne götürüp tecavüz etmişler. O yetmiyormuş gibi, dört kişiyle daha yatağa zorla sokuyor. Bunu bana T.D. söyledi. Bir gün Mehmet Sahil Direkçi bana, 'Sen hala ne geziyorsun? Sana böyle yaptım. Yetmedi dört kişi daha yolladım. Sen hala Antalya’da geziyorsun' dedi. Kesinlikle ne vurma ne de öldürme var.” dedi.

SİLAH SESİNİ DUYUNCA HERKES KAÇMIŞ

Olay günü dükkanında tadilat olduğunu söyleyen Mahmut Y., “Ben dükkana tamirat eşyası almıştım, boyacı da yanımdaydı. 300 metre ilerimizden silah sesi gelince, ‘Birisini vurdular’ dediler. Boyacıyla beraber kaçtık. O esnada tadilat malzemelerini arabanın arkasına koyuyorduk, dükkana gidecektik. Sonra silah sesi gelince boyacı da kaçtı. Orada alışveriş yaptığım dükkan sahipleri de kaçtı.” diye konuştu.

OTOPSİ RAPORUNU DA KABUL ETMEDİ

Almanya’ya para kazanmak için gittiğini ifade eden Mahmut Y., para vererek pasaport yaptırdığını söyledi. Mahmut Y., “Başkasının adına pasaport yaptırdım ve Romanya’ya gittim. Romanya’dan Macaristan’a, Macaristan’dan Viyana’ya, ardından ise Almanya’ya gittim.” şeklinde konuştu. Mehmet Salih Direkçi’yi öldürmediğini ileri süren sanık Mahmut Y., “Ben öldürmedim, bana iftira attılar. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum.” dedi. Okunan otopsi raporunu da kabul etmeyen Mahmut Y., “Ben öldürmedim, benim silahım yok.” diye konuştu.

"ÜZÜNTÜ DUYACAKSINIZ"

Mahmut Y., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mahmut Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Aynı zamanda duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı. Son sözü sorulan sanık Mahmut Y., “Mahkemeye saygı duymakla birlikte, bana bir ceza verilecek olursa sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacak olmanızı belirtmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

MÜEBBET ALDI

Karar veren mahkeme heyeti, Mahmut Y.’yi ‘tasarlayarak bir kişiyi öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.