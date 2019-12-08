150 bin dolarlık duvara asılı muzu yedi

ABD'nin Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami’de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’a ait olan, ‘Komedyen’ adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri, başka bir sanatçı tarafından yendi.

ÜÇÜNCÜSÜ İÇİN 150 BİN DOLAR İSTEDİ

Sanatçının üç adet ürettiği 'Komedyen' adlı eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti. Adı açıklanmayan alıcıların, eserle birlikte kendilerine iletilen orijinallik sertifikasında, esere konu olan muzu gerekli gördükleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti.

CATTELAN’IN ESERİ 'ÇOK LEZZETLİYDİ'

Duvara bantlanmış muz eseri sergide sanatseverlerle buluşurken, aynı sergide eserlerini sergileyen David Datuna adlı sanatçı, dün akşam esere yaklaşarak muzu duvardan aldı ve yedi. Sanatçı Datuna yaptığı eylemi ‘Aç Sanatçı’ olarak kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

YENİLEN MUZUN YERİNE YENİSİ KONULABİLECEK

Eser sahibi Maurizio Cattelan’ın eserlerini sevdiğini söyleyen Datuna, yediği eseri ise çok lezzetli bulduğunu yazdı. Galeri yetkilileri eseri satın alan kişinin ihtiyaç halinde muzu başka bir muzla değiştirebileceğini dolasıyla yenilen muzun yerine yenisinin konulabileceğini belirttiler.

'KLASİK BİR MİZAH'

Komedyen adlı eser, daha önce 120 bin dolara alıcı bulmuş ve sergilendiği sanat galerisinin sahibi Emmanuel Perrotin tarafından, eserin dünya ticaretinin bir simgesi ve klasik bir mizah ögesi olduğunu açıklanmıştı.

BİR YIL ÖNCE PROJESİNİ SUNDU

Eser sahibi Cattelan, proje fikrini ilk olarak bir yıl önce sundu. Gezdiği ülkelerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının, muz şeklinde heykel üzerinde çalıştığı, bunu ilk olarak çam sakızı reçinesiyle ve sonra bronzla denediği ama istediği sonucu yakalayamadığı belirtildi. Galeri yetkilileri, Cattelan’ın, 'Komedyen' adını verdiği çalışmasında, gerçek bir muz kullanmaya karar verdiği açıklandı.

ALTIN KLOZETİ ÇALINMIŞTI

Sanatçı Maurizio Cattelan, daha önce 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykeli, eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. ‘Amerika’ adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu.