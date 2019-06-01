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150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

Bursa'daki bir cep telefonu dükkanının camını taşla kıran 5 şüpheli, iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldı

AA | 01.06.2019 - 08:19..
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Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan yüzleri maskeli 5 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı.

150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

1 DAKİKADA 150 BİN LİRALIK SOYGUN

Dükkana giren şüpheliler, iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldıktan sonra araca binerek uzaklaştı.

150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Otomobille geldikleri iş yerinden 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

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